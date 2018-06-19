Нефть подешевела на сообщениях о возможных объемах увеличения добычи

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз, поскольку инвесторы оценивают комментарии участников сделки ОПЕК+ и сообщения о возможных объемах наращивания добычи в рамках соглашения.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,64% – до 74,86 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,62%, составив 65,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес в понедельник сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят несколько вариантов корректировки соглашения, в том числе увеличение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее о планах наращивания добычи ОПЕК+ в таком же объеме говорил глава Минэнерго России Александр Новак.

Вместе с тем, делегат в ОПЕК от Ирана Хосейн Каземпур Ардебили заявил в понедельник, что Иран, Ирак и Венесуэла выступят против любого увеличения нефтедобычи. Агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщало, что члены ОПЕК на этой неделе в Вене обсудят компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.