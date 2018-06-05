Обладательница лучших ягодиц Бразилии опубликовала фото с российского стадиона

Бразильская модель и обладательница титула «Самая аппетитная попка» Сьюзи Кортес, публикующая откровенные фото к матчам ЧМ-2018, отметилась на «Ростов Арене».

После публикации в своем Instagram серии откровенных снимков, на которых модель была запечатлена в футболках различных сборных, включая российскую, Кортес активно стали приглашать в Россию футбольные болельщики. Видимо, мисс бум-бум решила не оставлять просьбы без внимания.

Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 13 Июн 2018 в 3:17 PDT

Неизвестно, находится ли сейчас бразильянка в России, однако в понедельник она выложила в социальную сеть фото с «Ростов Арены». В комментарии к снимку Кортес предрекает удачу бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который действительно забил в игре против Швейцарии красивый гол (сама игра закончилась со счетом 1:1).

Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 17 Июн 2018 в 12:05 PDT

В этом году обладательницу титула «Мисс бум-бум» журнал Playboy Portugal даже выбрал как талисман чемпионата мира по футболу – 2018.