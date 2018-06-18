Кадыров напомнил Госдепу о расстрелах детей в США

Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить на Северный Кавказ из-за продолжающихся «гражданских беспорядков и терактов», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, предположив, что в Вашингтоне перепутали Россию с США.

Как отметил Кадыров в своем Telegram-канале, во время ЧМ-2018 по футболу в Россию приехали команды и болельщики, которых радушно встретили и «именно это не нравится госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы».

«Госдеп настоятельно не советует гражданам США путешествовать по Северному Кавказу, перечисляя все регионы. Причины? Якобы по всему «северокавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты». Как говорится, врут и глазом не моргнут! О каких беспорядках и терактах говорят в госдепе? Может, они перепутали две страны – США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят как имеющие место в России?» – задался вопросом Кадыров.

Также глава Чечна упомянул публикацию британской газеты The Guardian, автор которой назвал «сомнительным призом» возможность сборной Египта базироваться в Чечне во время ЧМ-2018.

«Сомнительный приз? Это чье мнение излагает газета? Египтяне базируются на лучшем футбольном комплексе Европы (речь идет о тренировочной площадке «Ахмат Арены» в Грозном, – прим. ВЗГЛЯД), живут в прекрасном отеле, окружены вниманием тысяч болельщиков, довольны приемом! А с какого боку тут лезет Гардиан, абсолютно непонятно. А чему удивляться, если автор даже не знает, где тренируется команда? Он утверждает, что сборная Египта остановилась на стадионе имени Билимханова!!! Как говорится, развесистая клюква!» – резюмировал Кадыров.

Напомним, 10 июня глава Чечни выступил с приветственным обращением к сборной Египта, которая прибыла в республику.