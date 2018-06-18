В Бельгии создан Клуб друзей Крыма

Немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер сообщил о создании в Бельгии Клуба друзей Крыма, куда вошли представители ряда европейских стран.

Маурер сообщил, что в Бельгии поднял крымский флаг. По его словам, в Клуб друзей Крыма вошли бельгийцы, голландцы и французы, передает РИА «Новости».

Клубы друзей Крыма создаются во многих странах мира как национальные подразделения Международной ассоциации «Друзья Крыма», созданной в Ялте в ноябре 2017 года.

В ноябре прошлого года клубы международной ассоциации «Друзья Крыма» появились в Болгарии, Греции и в Сербии.