Приехавшему на ЧМ-2018 болельщику из Уругвая вернули потерянный паспорт

Центр поддержки болельщиков FansHotline24 разыскал прибывшего на ЧМ-2018 из Уругвая поболеть за свою сборную Эдгардо Фонтанароссо Медори, который потерял свой паспорт, сообщил руководитель центра Олег Семенов.

Как передает ТАСС, паспорт был оставлен в автомобиле, заказанном в аэропорту Шереметьево. Таксист сообщил о находке операторам, которые в свою очередь пытались полдня дозвониться до уругвайца.

«Служба такси вышла на FansHotline24, а потом началась объединенная операция болельщиков, службы FansHotline24 и такси. Сначала мы разместили и перепостили копию паспорта в соцсетях, но потом решили пойти другим путем», – сообщил Семенов.

По его словам, таксист и болельщики разыскали дом, куда привезли уругвайца, который «поселился на окраине столицы, и ему было совершенно не до паспорта – прогулки, Никольская, Манежная площадь».

«В итоге мы написали ему записку с номером таксиста и сообщением о находке, оставив ее консьержу в подъезде, около которого его высадил таксист», – продолжил Семенов.

Паспорт вернулся болельщику на следующий день после пропажи – документ уругвайцу привез таксист.

Ранее сообщалось, что болельщик из Саудовской Аравии отдал таксисту 30 тыс. рублей, чтобы доехать от стадиона «Лужники» до гостиницы.