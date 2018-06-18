США собрались отслеживать сделки с российским оружием

Госдепартамент США объявил конкурс на отслеживание сведений о продаже оружия на русском, арабском, китайском и некоторых других языках, собранные сведения планируется использовать для принятия решений о введении санкций.

Документ о том, что Госдеп ведет прием заявок от подрядчиков, желающих поучаствовать в создании системы отслеживания на мировом рынке сделок с вооружениями и военными технологиями, опубликован на официальном портале государственных грантов США.

Проект запускается на год. Преимущество планируется отдать заявкам от некоммерческих организаций и образовательных учреждений, оценивающих стоимость работы менее чем в 500 тыс. долларов.

Подрядчикам Госдепа предстоит вести мониторинг открытых источников на русском языке (а также арабском, китайском, фарси, урду, английском и некоторых других языках), отслеживая информацию о предстоящих, текущих и завершенных сделках по продаже вооружений или передаче военных технологий. Отчеты по результатам работы направляются в Госдеп.

В документе ведомства подчеркивается, что собранная таким образом информация может быть использована при принятии решений о введении США санкций.

В 2013–2017 годах основными экспортерами вооружений в мире являлись США и Россия. На долю России приходилось 22% экспорта военной техники и вооружений, доля сократилась на 7,1% по сравнению с 2008–2012 годами.