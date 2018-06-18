Telegram подал вторую жалобу на блокировку в ЕСПЧ

Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ, мессенджер обжалует решение властей России о блокировке.

«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ – теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», – написал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, представители мессенджера также намерены в ближайшее время подать в президиум Московского городского суда, а «при необходимости» – в Верховный суд России, кассационную жалобу.

На прошлой неделе суд подтвердил решение о блокировке Telegram.

В марте Telegram обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу в мае и предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram, с 16 апреля Роскомнадзор начал выполнять решение суда. Позже тало известно, что решение не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.