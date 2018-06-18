В Совфед поступило представление о назначении Меня аудитором Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление о назначении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябух.

«Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. Он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты», – сказал Рябухин, передает ТАСС.

Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 1 ноября 2013 года по 7 мая 2018 года. В 1999-2002 годах он был вице-губернатором Московской области, в 2002-2005 – заместителем мэра Москвы, с 2005 года по 16 октября 2013 года – губернатором Ивановской области.