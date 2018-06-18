Движение поездов в Париже прервано из-за рождения ребенка у пассажирки

В Париже движение скоростных поездов оказалось приостановлено в связи с рождением ребенка у одной из пассажирок, сообщило руководство линии А транспортной сети столичного региона.

«В связи с неожиданным рождением ребенка на станции «Обер» прервано движение между станциями «Этуаль» и Насьон», – передает РИА «Новости» сообщение железнодорожников.

Молодая мать и ребенок чувствуют себя нормально, прибывшие на место происшествия медики готовятся доставить их в ближайшую больницу.

Французы в социальных сетях активно обсуждают эту новость, предлагая, в частности, обеспечить новорожденного пожизненным правом бесплатного проезда в парижских поездах и назвать его Обер – в честь станции, ставшей местом его рождения.