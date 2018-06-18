Росприроднадзор проверит превышение концентрации сероводорода в Москве

Сообщения о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы 17 и 18 июня будут проверены, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Росприроднадзор проводит проверку после появления данных о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке Москвы», – говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что сотрудники Росприроднадзора выехали на подконтрольные предприятия федерального уровня для отбора проб. Меры реагирования будут приняты после завершения лабораторных исследований, заверили в ведомстве.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня «Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение предельно допустимых значений по сероводороду в четыре раза на востоке и юго-востоке Москвы.