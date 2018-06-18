Киев назначит ответственного за контакты с исполкомом СНГ дипломата

Украинские власти по-прежнему не направили в исполком СНГ официальное уведомление о выходе и собираются назначить в посольстве Украины в Белоруссии дипломата, ответственного за контакты с организацией, сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

«Мы получили ноту, что в рамках посольства Украины в Беларуси будет выделен отдельный дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполнительным комитетом СНГ», – приводит его слова ТАСС.

1 июня сообщалось, что Украина отзывает двух дипломатов из структуры уставных органов СНГ по поручению президента Петра Порошенко.

В мае Петр Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.