Самый молодой футболист ЧМ-2018 оценил свой дебют

Самый молодой футболист чемпионата мира австралиец Даниэль Арзани назвал сумасшествием свой дебют на мундиале.

Арзани, отметивший 19-летие 4 января, вышел в стартовом составе сборной Австралии против команды Франции, прошедшим 16 июня в Казани. Матч закончился победой французов со счетом 2:1.

«Это сумасшествие, и это очень круто. Когда я пересек линию поля, то почувствовал одновременно и воодушевление, и нервозность. Этот момент в моей жизни определенно имеет особое значение. Самое памятное случилось в начале матча, когда я осмотрел трибуны и увидел, как много пришло болельщиков в желтых футболках, чтобы поддержать Австралию», – передает ТАСС слова Арзани

Он признался, что во время исполнения национального гимна «сердце буквально выпрыгивало из груди».

«Я осознавал, что представляю всю страну на столь представительном уровне. Это был очень эмоциональный момент, и я горд, что являлся его частью», – отметил футболист.

Следующий матч на чемпионате мира австралийцы проведут 21 июня в Самаре против команды Дании.