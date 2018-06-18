У Монсона в Красногорске родилась дочь

У получившего российского гражданство американского бойца Джеффа Монсона и его невесты родилась дочь.

По информации «Лайфа», роды прошли в Красногорске. Сама невеста – из России.

Ранее сообщалось, что Джеффри Монсон заявил о намерении стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а также сообщил об отказе от американского гражданства.

Напомним, президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Основанием для такого решения стала известность бойца в мире спорта.