В Совфеде указали на попытки Украины пиариться на теме ЧМ-2018

«Это очередная попытка украинских властей напомнить о себе, как-то обозначить оценку России как страны проблемной, источника всех бед Украины и попиариться на фоне светлого и праздничного события – чемпионата мира по футболу», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина об использовании ЧМ для обмена заключенными.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что обмену пленными не нужна привязка к каким-то событиям, единственный фон, мешающий этому, – тот, который создает сама Украина. «Такая деятельность не должна привязываться к фонам и датам. Эта работа не терпит суеты и публичности, и любые попытки выносить ее в публичную плоскость контрпродуктивны», – подчеркнул собеседник.

«Данная деятельность должна реализовываться по мере того, как достигаются взаимоприемлемые договоренности, то есть должна носить повседневный характер. В этом ее смысл – ориентироваться на существующие проблемы, а не на их оболочку», – резюмировал Косачев.

Член Совфеда Игорь Морозов в свою очередь подчеркнул: «Чемпионат мира не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине, а тем более к преступникам, которые занимаются террористической деятельностью и открыто нарушали законы РФ». «Поэтому когда Климкин пытается опять политизировать международный спорт, он делает глубочайшую ошибку и заблуждение», – заявил сенатор газете ВЗГЛЯД.

Он также добавил, что все дело в самой Украине. Есть Минские соглашения, которые необходимо выполнять и которые своим законом о реинтеграции Украина отбросила далеко назад. Есть много и других проблем, связанных с Донбассом, которые нужно решать руководству этой страны. А привязывать к ЧМ такой гуманитарный вопрос, как обмен пленными или освобождение заключенных, которые совершили преступление, – детское и нелепое заблуждение, которое министр иностранных дел Украины пытается напоказ провести через международное сообщество, отметил Морозов.

Сенатор также напомнил, что Украина пытается использовать чемпионат мира и другими способами. Например, он считает, что ВСУ не просто так сейчас готовятся к наступательным действиям по всем линиям соприкосновения. В связи с этим Морозов отметил, что, прежде чем решаться на какие-то действия, украинцам следует вспомнить, что сказал Владимир Путин в отношении украинской государственности в случае, если они пойдут на силовые шаги. «Им дешевле обойдется выполнение Минских соглашений по обмену военнопленными и осужденными», – добавил собеседник.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что чемпионат мира по футболу, проходящий в России, необходимо использовать для решения вопроса об обмене заключенными.