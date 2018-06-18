Экс-главу департамента контрактной системы Кузбасса осудят за хищение

Бывшая начальница департамента контрактной системы Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении 588 тыс. рублей из фонда оплаты труда и незаконное ведение бизнеса, сообщает региональная прокуратура.

В сообщении на сайте прокуратуры Кемеровской области говорится, что чиновница подозревается в том, что в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года похитила вверенное ей имущество: денежные средства в сумме 588 тыс. рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы, премий и иных выплат государственным гражданским служащим и работникам департамента.

Кроме того правоохранители выяснили, что обвиняемая оформила на должность водителей департамента двух человек, которые фактически там не работали, а начисленную им зарплату бухгалтерия передавала ей лично.

Также в сообщении сказано, что с января 2016 по октябрь 2017 года, вопреки установленному законом запрету на участие в коммерческой деятельности, она оказывала коммерческому юрлицу покровительство, а также участвовала в его управлении. Главу департамента подозревают в том, что она предоставила юридическому лицу льготы и преимущества перед другими участниками рынка, создала наиболее благоприятный режим при оформлении документов в сфере закупок, а также предоставила доступ к информационной системе, чем поставила юрлицо в более выгодные условия в сравнении с другими участниками рынка.

В итоге 59-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Присвоение имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Как отметила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич, обвинение по этому делу утвердил лично прокурор Кузбасса Павел Бухтояров. По ее словам, это достаточно редкая категория дел для Кемеровской области, достаточно сложно выявить и направить в суд дело о таких преступлениях.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что коррупция является одним из факторов, серьезно тормозящих развитие России. В апреле глава государства внес на рассмотрение Госдумы проект закона, направленный на совершенствование контроля за мерами по противодействию коррупции.