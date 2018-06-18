Экс-главу департамента контрактной системы Кузбасса осудят за хищение

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американцы потеряли смысл жизни

По количеству суицидов на душу населения США приближаются к мировому лидеру – ЛитвеФото: Randall Hill/Reuters
Каждые 13 минут добровольно уходит из жизни один гражданин США. Эпидемия самоубийств захлестнула и бедных, и богатых, и знаменитостей, и тихих провинциалов, но основные жертвы – белые мужчины. Столь же пугающие показатели были зафиксированы только во времена Великой депрессии. Но что кроется за ситуацией, которую все чаще называют национальной катастрофой? Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Что делать России, когда правила ведения бизнеса на планете изменились?

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Нам предрекают всеобщий экономический апокалипсис. Даже про «катастрофическое таяние ледников» в Арктике и Антарктике на время позабыли. Но действительно ли всё так плохо? Грозит ли миру финансово-экономический коллапс? Подробности...

Конкуренция – это зло

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаще нет. Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Подробности...
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Экс-главу департамента контрактной системы Кузбасса осудят за хищение

          18 июня 2018, 11:23

          Текст: Ольга Никитина

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          Бывшая начальница департамента контрактной системы Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении 588 тыс. рублей из фонда оплаты труда и незаконное ведение бизнеса, сообщает региональная прокуратура.

          В сообщении на сайте прокуратуры Кемеровской области говорится, что чиновница подозревается  в том, что в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года похитила вверенное ей имущество: денежные средства в сумме 588 тыс. рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы, премий и иных выплат государственным гражданским служащим и работникам департамента.

          Кроме того правоохранители выяснили, что обвиняемая оформила на должность водителей департамента двух человек, которые фактически там не работали, а начисленную им зарплату бухгалтерия передавала ей лично.

          Также в сообщении сказано, что с января 2016 по октябрь 2017 года, вопреки установленному законом запрету на участие в коммерческой деятельности, она оказывала коммерческому юрлицу покровительство, а также участвовала в его управлении. Главу департамента подозревают в том, что она предоставила юридическому лицу льготы и преимущества перед другими участниками рынка, создала наиболее благоприятный режим при оформлении документов в сфере закупок, а также предоставила доступ к информационной системе, чем поставила юрлицо в более выгодные условия в сравнении с другими участниками рынка.

          В итоге 59-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Присвоение имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

          Как отметила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич, обвинение по этому делу утвердил лично прокурор Кузбасса Павел Бухтояров. По ее словам, это достаточно редкая категория дел для Кемеровской области, достаточно сложно выявить и направить в суд дело о таких преступлениях.

          Президент Владимир Путин ранее заявлял, что коррупция является одним из факторов, серьезно тормозящих развитие России. В апреле глава государства внес на рассмотрение Госдумы проект закона, направленный на совершенствование контроля за мерами по противодействию коррупции.


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