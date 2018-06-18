СБУ завела дело против националистов, захвативших в Киеве воевавшего за ДНР бразильца

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против националистов, задержавших в начале мая в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

«Главным следственным управлением СБ Украины в единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями [националистической организации] «С14» в центре Киева 4 мая 2018 года террористического акта и похищении человека [гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги]», – передает РИА «Новости» сообщение Рыбина.

Напомним, Лусварги, прибывший на Украину, был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту «Борисполь». Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне провозглашенной Донецкой народной республики. Позднее приговор был отменен, а бразильца отпустили.

В начале мая националисты на Украине заявили, что задержали Лусварги в Киеве. Гражданина Бразилии привели к зданию Службы безопасности Украины, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве. Суд в Днепропетровской области заключил Лусварги под стражу до 5 июля без права внесения залога.

Позднее СМИ рассказали историю Лусварги, который сперва пытался попасть на службу в армию России, затем стал ополченцем ДНР, получил ранение, попал в западню СБУ, находился в православном монастыре на Украине, пока его не отыскали там украинские СМИ и неонацисты.