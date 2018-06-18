Экс-советник Трампа присудила Ким Чен Ыну победу на переговорах

На саммите в Сингапуре между лидерами КНДР и США Ким Чен Ын, к сожалению, показал себя более сильным переговорщиком, чем Дональд Трамп, заявила экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Райс отметила, что северокорейский лидер не только получил от США больше, чем дал, но и впервые вступил на международную арену в качестве равноправного партнера.

«Он (Ким Чен Ын) связал себя меньшими обязательствами, чем его отец и дед. Он получил столь же обширные и неопределенные обязательства от США в сфере безопасности. Но самое важное: он впервые получил возможность взойти на международную сцену в качестве равного партнера. Президент США и все эти украшения и флаги поспособстовали тому, чтобы он выглядел как равный. Его отец и дед стремились к этому на протяжении многих лет, и они так и не смогли этого добиться», – цитирует RT Райс со ссылкой на «Би-би-си».

По ее словам, Трамп в одностороннем порядке пообещал остановить то, что он назвал «военными играми» с Южной Кореей, что, по мнению экс-советника, для Северной Кореи является большим успехом, чем для Соединенных Штатов.

«Признаю, что если просто слушать заявления президента Трампа на этот счет, то может сложиться другое мнение, но, это, по сути объективная оценка», – сказала она.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей 12 июня в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

В Москве договоренности лидеров США и КНДР назвали реализацией российско-китайского плана. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как выигрывает Россия от встречи Трампа с Ким Чен Ыном.