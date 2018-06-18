Предложено упростить создание мусорных объектов в Москве

В Минприроды поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве.

Закон об отходах и ряд других нормативно-правовых актов могут изменить для «упрощения порядка создания» объектов мусорной инфраструктуры в Москве, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, предложения подготовлены столичным правительством и уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке.

В документе предлагается предусмотреть в законе об отходах возможность строительства и эксплуатации в субъектах России площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет».

На данный момент срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев. Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года.

Кроме того, власти Москвы требуют уменьшить размер санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров».

В документе предложено отменить проведение публичных слушаний при изменении вида разрешенного использования земель для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, что обеспечит проведение «срочных и среднесрочных инициатив правительства Москвы по строительству объектов по обращению с ТКО».

Напомним, в апреле академик РАН Леопольд Леонтьев рассказал о проекте «ЭкоНет», благодаря которому в процессе переработки отходов можно получить 130 млрд долларов прибыли.