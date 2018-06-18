Опубликовано последнее видеообращение экс-президента Йемена

СМИ Йемена опубликовали последнее прижизненное видеообращение экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, убитого в декабре 2017 года.

В видеообращении, которое экс-президент посвятил «народу Йемена», он рассказал о своем отношении к движению «Ансар Алла» (хуситы, шиитская группировка), передает РИА «Новости». В течении всей речи фоном слышны автоматные выстрелы. Салех говорит о том, что «в настоящий момент бой идет в ста пятидесяти метрах от его дома».

«Они обстреливают районы и дома, в которых живет руководство партии Конгресс (партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), лидером которой был Али Абдалла Салех), и моих родственников, чтобы избавиться от них», – заявил Салех.



В ходе своей речи Салех обвинил «Ансар Алла» в желании «избавиться от республиканского строя», планах хуситов «создания в Йемене теократического государства» и в провале движения в управлении экономикой страны.



«Я призываю к народному восстанию и всеобщей забастовке для того, чтобы сохранить республиканский строй, свободы и демократию», – заявил Салех.



Он также обратился к коалиции арабских стран, ведущих войну в Йемене, с призывом «прекратить агрессию и начать диалог».



В завершении видеообращения Салех заявил о том, что в отношении других арабских стран он «всегда был защитником их интересов, в особенности интересов палестинского народа».



Последним и словами Салеха были слова «приветствую тебя народ Йемена, и прощайте».



Напомним, 4 декабря 22017 года телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление подконтрольного повстанцам-хуситам МВД в Сане сообщил, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит.

По сообщениям ряда СМИ, он был похоронен в родной деревне без каких-либо почестей и официальной церемонии, по сути, тайно. В тот же день хуситы открыли огонь по женской демонстрации, которая проходила в столице страны Сане в знак протеста против убийства Салеха.