Эстония оказалась озабочена иммиграцией больше всех стран ЕС

Почти две трети жителей (62%) Эстонии назвали иммиграцию главной проблемой Европейского союза, что стало самым высоким показателем в странах ЕС.

В среднем в Евросоюзе 38% респондентов считают иммиграцию серьезнейшей проблемой, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные социологической службой Евросоюза Eurobarometer.

Иммиграцию также считают главной проблемой ЕС в Чехии (58%), Венгрии (56%), на Мальте (55%) и в Дании (54%). В Португалии (16%), Хорватии (26%), Испании (27%), Британии и Румынии (по 29%) меньше всего озабочены этой проблемой.

Выше среднего по ЕС в Эстонии также расценивают важность проблемы терроризма – 35% при среднем показателе по Евросоюзу в 29%. Наиболее обеспокоены терроризмом жители Литвы (49%), Чехии (47%) и Кипра (44%). Эта проблема меньше беспокоит жителей Австрии (20%), Нидерландов (21%), Италии (22%), Бельгии, Германии и Швеции (по 24%).

Исследование Eurobarometer проводилось в марте. В каждой стране ЕС в форме интервью опрашивались около 1 тыс. респондентов.

В прошлом году сообщалось, что количество жителей Евросоюза в 2016 году выросло на 1,5 млн человек – до 511,8 млн человек.