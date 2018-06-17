Азербайджан заявил о контроле над аэропортом в Карабахе

Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана держат под контролем воздушное пространство страны, в том числе аэропорт в Нагорном Карабахе, заявило министерство обороны республики.

«Все авиационные средства, совершающие полеты в воздушном пространстве Азербайджана, находятся под наблюдением, и информация о маршрутах всех полетов в автоматическом режиме незамедлительно передается в командный пункт ВВС страны», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Азербайджана.

Ранее в ряде армянских СМИ появилась информация о том, что истребители ВВС Армении якобы проводят полеты над Степанакертом.

В минобороны Азербайджана заявили, что такие «провокационные сообщения» армянские власти якобы целенаправленно распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения войск.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан как можно скорее возобновить интенсивные переговоры о статусе Нагорного Карабаха.