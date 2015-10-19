СМИ составили рейтинг худших американских истребителей

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17 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          СМИ составили рейтинг худших американских истребителей

             17 июня 2018, 17:21
          Фото: US Navy
          Текст: Ольга Никитина

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          Американский журнал The National Interest определил самые худшие американские реактивные истребители за всю историю. Новейший F-35 упомянули, но в список пока решили не добавлять.

          Топ ужаснейших истребителей США возглавляет палубный Brewster F2А Buffalo, который, с точки зрения автора статьи, оказался «не в той точке технологического цикла». «Будучи относительно боеспособным истребителем для конца 30-х годов, он не смог сравниться с продвинутыми самолетами, с которыми ему пришлось столкнуться на Тихоокеанском театре военных действий», – передает РИА «Новости» содержание статьи The National Interest.

          Автор отмечает, что эти слабо вооруженные, относительно медленные, недостаточно мощные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой войны.

          Вторым в списке оказался палубный истребитель F7U Cutlass – «невероятно новаторский» для своего времени. Автор статьи отмечает, что разработчики самолета хотели добиться слишком многого за слишком короткое время. В итоге получился «широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста, который недолюбливали те, кто им управлял».

          Далее в списке NI – еще один палубный истребитель F3H Demon. Отмечается, что этот самолет нуждался в одном надежном и мощном моторе, которого у него не оказалось. «Ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал надлежащим образом», – говорится в статье. Еще одной проблемой этого самолета было катапультируемое кресло, которое часто не срабатывало.

          Четвертой «летающей консервной банкой» оказался американский истребитель-перехватчик F-102 Delta Dagger. Это один из американских самолетов, которые стали изготавливать в США в 50-е годы прошлого столетия на фоне разработок советских бомбардировщиков дальнего действия. F-102 с трудом достигал больших высот, что стало серьезным недостатком для самолета, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.

          F-102 дважды переделывали, вторая попытка вылилась в более достойный F-106, отмечает автор.

          Пятым в списке значится F-104 Starfighter. По словам автора статьи, это достаточно эффективный самолет, который использовался различными подразделениями американских ВВС с 1958 года. Однако самолет оказался слишком аварийным. За время применения в ВВС он попадал в большее количество катастроф, чем любой другой истребитель линейки Century.

          В заключение автор также упоминает новый многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 и отмечает, что некоторые критики уже готовы включить его в этот список, однако пока об этом говорить рано.

          Новейший F–35 ранее подвергался жесткой критике. В частности, много говорилось о его проблемах с катапультированием. Тесты на манекенах в 2015 году показали, что пилоты F–35 подвергались риску смертельных травм шеи в случае катапультирования. В мае 2017-го в ВВС США отчитались об исправлении неполадок в системе, однако эксперты подчеркивали, что, несмотря на внесенные изменения, пилотам все еще грозят серьезные травмы или гибель при катапультировании.


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