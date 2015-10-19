СМИ составили рейтинг худших американских истребителей

Американский журнал The National Interest определил самые худшие американские реактивные истребители за всю историю. Новейший F-35 упомянули, но в список пока решили не добавлять.

Топ ужаснейших истребителей США возглавляет палубный Brewster F2А Buffalo, который, с точки зрения автора статьи, оказался «не в той точке технологического цикла». «Будучи относительно боеспособным истребителем для конца 30-х годов, он не смог сравниться с продвинутыми самолетами, с которыми ему пришлось столкнуться на Тихоокеанском театре военных действий», – передает РИА «Новости» содержание статьи The National Interest.

Автор отмечает, что эти слабо вооруженные, относительно медленные, недостаточно мощные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой войны.

Вторым в списке оказался палубный истребитель F7U Cutlass – «невероятно новаторский» для своего времени. Автор статьи отмечает, что разработчики самолета хотели добиться слишком многого за слишком короткое время. В итоге получился «широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста, который недолюбливали те, кто им управлял».

Далее в списке NI – еще один палубный истребитель F3H Demon. Отмечается, что этот самолет нуждался в одном надежном и мощном моторе, которого у него не оказалось. «Ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал надлежащим образом», – говорится в статье. Еще одной проблемой этого самолета было катапультируемое кресло, которое часто не срабатывало.

Четвертой «летающей консервной банкой» оказался американский истребитель-перехватчик F-102 Delta Dagger. Это один из американских самолетов, которые стали изготавливать в США в 50-е годы прошлого столетия на фоне разработок советских бомбардировщиков дальнего действия. F-102 с трудом достигал больших высот, что стало серьезным недостатком для самолета, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.

F-102 дважды переделывали, вторая попытка вылилась в более достойный F-106, отмечает автор.

Пятым в списке значится F-104 Starfighter. По словам автора статьи, это достаточно эффективный самолет, который использовался различными подразделениями американских ВВС с 1958 года. Однако самолет оказался слишком аварийным. За время применения в ВВС он попадал в большее количество катастроф, чем любой другой истребитель линейки Century.

В заключение автор также упоминает новый многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 и отмечает, что некоторые критики уже готовы включить его в этот список, однако пока об этом говорить рано.

Новейший F–35 ранее подвергался жесткой критике. В частности, много говорилось о его проблемах с катапультированием. Тесты на манекенах в 2015 году показали, что пилоты F–35 подвергались риску смертельных травм шеи в случае катапультирования. В мае 2017-го в ВВС США отчитались об исправлении неполадок в системе, однако эксперты подчеркивали, что, несмотря на внесенные изменения, пилотам все еще грозят серьезные травмы или гибель при катапультировании.