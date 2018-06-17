В Ливии захватили одного из лидеров «Аль-Каиды»

В ходе операции сил Ливийской национальной армии в городе Дерна захвачен один из авторитетных лидеров террористической группировки «Аль-Каида», сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операцией.

Абу Сафьян бен Каму был схвачен в одном из последних укреплений боевиков в городе. Он был взят в плен после того, как у радикалов закончились боеприпасы, сообщает RT.

Главарю «Аль–Каиды» Абу Сафьяну бен Каму 59 лет, он проходил обучение в тренировочных лагерях Афганистана. Был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане.

Позднее бен Каму захватили спецслужбы США и поместили в тюрьму Гуантанамо, а в 2007 году он был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать заключение в тюрьме Абу Салим. В 2011 году бен Каму удалось бежать из тюрьмы, когда Триполи был захвачен повстанцами.