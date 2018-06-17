Наряды участников киевского гей-парада напомнили о «доспехах» с Майдана

В соцсетях сравнили наряды участников прошедшего в Киеве гей-парада с одеждой активистов протестов на Майдане, надевавших на головы дуршлаги.

«Ребят, у вас достоинство сползло», – написал Михаил Педченко в своем Facebook, вспомнив о выходивших на Майдан людях с кастрюлями и дуршлагами на головах.

Он опубликовал два фото – на одном из них изображены участники протестов на Майдане с дуршлагами на головах, на втором – участник гей-парада с доспехами на груди, похожими на две миски.

Ранее в воскресенье в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Полиция задержала более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению «Марша равенства».