Ле Пен призвала Францию ввести пошлины против Германии

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала Париж последовать примеру Вашингтона и обложить пошлинами товары из Германии.

Выступая в эфире радиостанции Europe1, Ле Пен объявила о конце эпохи ультралиберализма и «дикой глобализации». «Соединенные Штаты защищают интересы Соединенных Штатов – у них 350 млрд долларов дефицита внешнеторгового баланса с Китаем, и он [президент США Дональд Трамп] говорит – я уменьшу его на 100 млрд долларов», – приводит ее слова ТАСС.

Политик заявила, что Франция должна следовать примеру США, ведь ее дефицит во внешней торговле с США составляет 17,2 млрд евро. «Мне бы хотелось, чтобы Франция сделала то же самое с Германией. Этот дефицит должен стать предметом дискуссий, учитывая, что Европейский союз неспособен найти решения, будь это Италия или Франция», – заявила она.

По ее словам, нынешняя зона свободной торговли в ЕС должна смениться гибкой системой двусторонних соглашений между государствами.

«Все великие державы решили защищать свои интересы. Будущее – за двусторонними соглашениями, поскольку это позволит каждой стране избежать безработицы и спада экономики», – заключила она.

Напомним, США развязали торговую войну со своими союзниками. Берлин призывал перестать замалчивать разногласия с США.