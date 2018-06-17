На школьном банкете в Якутии отравились более 20 человек

После школьного банкета в селе Хоро в Якутии в больницу с острой кишечной инфекцией попали более 20 человек.

По информации следствия, 10 июня в Хоринской средней общеобразовательной школе прошел банкет для двоих выпускников, на котором присутствовало 10 человек, сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли домой и угостили своих родных. «Позже, в период с 12 по 16 июня 2018 года, в инфекционное отделение Верхневилюйской центральной районной больницы госпитализирован 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, с диагнозом: острая кишечная инфекция», – сообщили в управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июне в детском лагере «Сосновый бор» в Кушве отравились 64 человека, из них только двое взрослых. Работа лагеря была приостановлена.