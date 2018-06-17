Пашинян оценил российский Су-30СМ

Армянский премьер–министр Никол Пашинян в воскресенье сфотографировался в Ереване в кабине российского истребителя Су-30СМ, назвав его одним из лучших в мире.

«В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», – написал Пашинян, опубликовав в Facebook фото, сделанное на военном аэродроме Эребуни.

Накануне Пашинян находился с рабочим в визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Су-30СМ (серийный модернизированный) – последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый полет состоялся в сентябре 2012 года. Модель хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии. Стоит на вооружении 10 стран мира. Западные СМИ ранее писали, что истребитель Су-30СМ способен выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа.