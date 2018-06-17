Стало известно о намерении США получить от КНДР отчет о ядерной программе

Вашингтон надеется получить от КНДР полный доклад о состоянии ядерной программы, говорят источники в администрации США.

США нужна, в частности, информация о количестве ядерных зарядов, местах их хранения, ядерных технологиях, соответствующих объектах, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури», получившую информацию от источников в американской администрации.

Предполагается, что США будут добиваться скорейшего выполнения этого требования во время контактов на следующей неделе.

В США считают, что предоставление доклада станет важнейшим условием для полной ликвидации ядерной программы КНДР. По данным газеты, на это планируется потратить примерно два с половиной года.

Отмечается, что КНДР в октябре 2007 года во время шестисторонних переговоров с участием двух Корей, Китая, России, США и Японии уже представил доклад о своей ядерной программе. Но в нем не было данных об обогащенном уране и количестве боеголовок, что возмутило США и привело к срыву переговоров.

Во вторник Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.