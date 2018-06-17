Папа Римский сравнил аборты с попыткой нацистов «очистить расу»

Папа Римский Франциск высказался против абортов и предродовых тестов.

Он заявил, что «в прошлом веке весь мир был потрясен» преступлениями нацистов, желавших «очистить расу».

«Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Chicago Tribune.

Он также выступил против предродовых тестов, поскольку из-за неверного развития или генетических нарушений плода родители часто решаются на аборт. Папа Франциск заявил, что детей нужно принимать такими, какими «Бог их нам дает».