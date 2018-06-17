Кабмин Ципраса избежал отставки

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Алексиса Ципраса, сообщают информационные агентства.

Голосование было поименным. Из 300 депутатов вотум недоверия поддержали 127, 153 выступили против. Для принятия вотума его сторонникам нужно было набрать не менее 151 голоса.

Депутаты от правящих партий СИРИЗА и АНЭЛ встретили итоги голосования аплодисментами. Не голосовала Компартия Греции, передает РИА «Новости».

У сторонников действующего правительства Ципраса 154 места в парламенте, так что эксперты не ожидали отставки кабмина. При этом за вотум голосовал депутат АНЭЛ Димитрис Камменос.

Напомним, премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения о переименовании бывшей югославской республики Македония в «Северную Македонию», что позволит вступить Скопье в ЕС и НАТО.

Президент Македонии Георге Иванов отказывается подписывать соглашение об изменении конституционного названия страны.