Посол США в Канаде получила письмо с белым порошком и угрозами

В посольство США в Канаде пришло письмо с белым порошком, в послании содержатся угрозы в адрес посла США Келли Крафт, а также президента США Дональда Трампа.

Письмо пришло на имя Крафт. Неизвестный требует, чтобы она покинула свой пост. Он угрожает убить Крафт, если требование не будет выполнено, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.

При этом, как выяснила экспертиза, порошок не представляет опасности.

Правоохранители Канады и США начали расследование.