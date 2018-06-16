Джоли побывала в бывшей «столице» ИГ

Американская актриса и посол доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли прибыла в иракский город Мосул, освобожденный от боевиков террористической группировки «Исламское государство*».

В 2014 году главарь ИГ* объявил в одной из мечетей города о создании «халифата», сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что Джоли отправилась в Мосул, чтобы доставить туда гуманитарную помощь и ознакомиться с масштабами нанесенных городу разрушений.

В начале июля 2017 года сообщалось, что Мосул был освобожден от террористов.

Ранее президент России Владимир Путин призывал западные страны расследовать обстрелы мирных жителей коалицией во главе с США при освобождении от террористов Мосула и Ракки в Ираке и Сирии.