Крид предложил Дарье Клюкиной надеть парик и пойти на шоу к Бузовой

Российский певец Егор Крид призвал уральскую модель Дарью Клюкину, одержавшую победу в шестом сезоне «Холостяка», вновь принять участие в шоу, главной героиней которого должна стать певица и телеведущая Ольга Бузова.

Крид вместе с певцом Тимуром Юнусовым (Тимати) пришел на передачу «Вечерний Ургант». Во время разговора с ведущим Иваном Ургантом зашла речь о проекте «Холостяк», сообщает Ura.ru.

«Если финалистке приклеить усы как у тебя, она (Клюкина – прим. ВЗГЛЯД) может попробовать», – сказал Тимати, обращаясь к ведущему.

«Я бы на ее месте надел парик и реально сделал такую тему», – поддержал его Крид.