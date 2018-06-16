Названы регионы с самыми вкусными в России пирожками

Определены российские регионы, где пекут самые вкусные в стране пирожки; рейтинг составлен туристическим сервисом по результатам опроса путешественников по нашей стране в социальных сетях.

Так, первой пятеркой таких регионов являются Татарстан, Башкирия, Крым, Карелия и Тверская область, сообщает Tvil.ru.

33% всех голосов отошли Казани с их эчпочмаком – печеным изделим из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса (как правило, баранины, гуся или утки) и лука.

Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками (кибины) получили по 20% голосов.

Карелия, где пекут калитки, – 10% голосов и Тверская область с грибным пирогом (губник) – 6%.

В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.