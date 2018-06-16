Появилось видео жесткой посадки самолета в Киеве

Пассажиры лайнера авиакомпании Bravo запечатлели на видео момент жесткой посадки в аэропорту «Киев» им. Сикорского (Жуляны).

Ролик опубликовал телеканал ТСН.

Автор видео отметил, что в самолете «все были готовы к смерти». На борту находились 169 пассажиров, никто не пострадал.

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу. Рейс 4406 Анталия – Киев при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.