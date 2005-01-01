Путин призвал не допустить снижения уровня зарплат в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что российские регионы при формировании бюджетов на 2018 год и последующие годы не должны допустить снижения уровня зарплат.

Президент Путин заявил об этом в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым; стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер призвал обратить внимание на достигнутый после майских указов 2012 года уровень заработной платы в социальной сфере.

Этот уровень не должен опускаться, и требуется приложить все усилия, чтобы он шел только вверх, подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что в некоторых российских регионах, «в связи с формированием бюджетов на этот и следующие годы», уже существуют подобные сложности.

«Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», – добавил он.

Ранее Путин, обращаясь к губернаторам во время прямой линии, заявил, что достигнутые показатели по уровню заработных плат в социальной сфере должны двигаться вверх.