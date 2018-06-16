Китай захотел превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли с Россией

Власти китайской провинции Хэйлунцзян выразили готовность превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли, которая будет ориентирована на сотрудничество с регионами России, заявил секретарь парткома провинции, председатель китайской части Межрегионального совета Чжан Цинвэй.

Цинвэй заявил на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена, что провинция Хэйлунцзян готова сделать Харбинскую экономическую зону «пилотной зоной, которая ориентируется на развитие сотрудничества с Россией», передает ТАСС.

«Харбинская новая экономическая зона входит в число 19 утвержденных Госсоветом КНР. Мы готовы сделать ее зоной свободной торговли для развития китайско-российского торгово- экономического сотрудничества», – сказал он, добавив, что китайская сторона также готова оказывать финансовую поддержку для развития двустороннего регионального сотрудничества на уровне бизнеса.

Секретарь парткома Хэйлунцзян рассказал на открытии форума о работе Межрегионального совета, отметив готовность китайской стороны к дальнейшему наращиванию практического сотрудничества с российскими регионами.

Так, в 2019 году уже были достигнуты определенные успехи в выработке механизмов перевода наличных средств в приграничной торговле.

«Мы убеждены, что в результате уже предпринятых шагов и тех, которые еще предпримем при поддержке соответствующих компетентных органов двух стран, мы обязательно сделаем наше межрегиональное сотрудничество новым вектором, новым каналом и самой оживленной составной частью развития российско-китайского партнерства», – добавил он.

Цинвэй рассказал также, что в настоящее время имеются «все необходимые предпосылки» для трансформации модели развития китайско-российского сотрудничества.

Кроме того, Китай готов развивать региональное сотрудничество не только в районе приграничных северо-восточных провинций, но и продвигать взаимодействие с регионами России в западном направлении.

Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества и обмена проходит в Харбине 16-17 июня.

Одним из главных событий мероприятия стало подписание в субботу соглашения о создании управляющей компании первого Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около 781 млн долларов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил о влиянии развития отношений Москвы и Пекина на весь мир.