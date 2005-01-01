Адвокат Трампа оценил вероятность помилований по «российскому делу»

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, прокомментировал возможность помилований в отношении осужденных по «российскому делу».

По словам Джулиани, Трамп не помилует никого, кто будет осужден в результате расследования, которое спецпрокурор Роберт Мюллер проводит в связи с якобы имевшим место «вмешательством» России в американские выборы.

При этом Трамп «не собирается отказываться» от возможности помиловать тех, кто станет жертвой судебной ошибки, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Джулиани сам рекомендовал Трампу «не прощать никого».

Напомним, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт взят под стражу.