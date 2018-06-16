Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен из-за подозрений в хищении 100 млн рублей

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов отстранен от должности, его подозревают в причастности к хищению на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ об отстранении «до принятия окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу», сообщается на сайте регионального правительства.

Следствие считает, что Маслов причастен к хищению на сумму более 100 млн рублей организацией агропромышленного комплекса ООО «СГЦ «Вишневский». Деньги были выделены в качестве субсидий из федерального и регионального бюджетов, передает «Интерфакс».