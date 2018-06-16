Лондон ответил «отпиской» на возмущение Москвы

Российское посольство в Великобритании рассказало о реакции Лондона на призывы исключить чрезмерные и некорректные меры контроля в отношении граждан России при въезде в Великобританию.

В ответ на обращения и призывы Москвы МВД Великобритании прислало «отписку» из трех предложений и без подписи. Ответ сводится к «рутинным проверкам». По мнению посольства, это демонстрирует «отсутствие ответственности» со стороны Великобритании, которая игнорирует «серьёзную озабоченность российской стороны и российских граждан».

Отмечается, что после провокации в Солсбери британская сторона стала проводить «отнюдь не рутинные проверки и допросы, вплоть до многочасовых задержаний взрослых и детей», сообщается на сайте посольства.

Россия вновь призывает власти Великобритании «обратить внимание на чрезмерные действия сотрудников погранслужбы».

«В ином случае возникают резонные сомнения, выполняют ли эти сотрудники чьи-то особые распоряжения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное «дискриминационное отношение к британским гражданам вы не увидите в других странах, включая Россию».

Напомним, в аэропорт Хитроу задержали 14-летнего ребенка из России. ему запретили въезд в страну, хотя все документы были в порядке. При этом Лондон отрицал факт задержания, хотя тот и был задокументирован МВД Великобритании.