Глава Кузбасса уволил своего заместителя за срыв строительства школы

Врио кемеровского губернатора Сергей Цивилев в пятницу отстранил от своей должности и.о. замгубернатора Александр Шнитко. Тот не выполнил поручение по строительству одной из школ в Новокузнецке.

Врио кемеровского губернатора Сергей Цивилев считает, что Шнитко не смог справиться с поставленной задачей и не контролировал процесс строительства и ремонта школы.

«Глава региона не ограничился отстранением от занимаемой должности Александра Шнитко и и.о. начальника ГлавУКСа Дмитрия Шоцкого, он также поручил провести полную проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта», – сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на администрацию области.

Напомним, 8 мая Сергей Цивилев посетил школу № 81, которая строится уже пять лет, и поручил закончить все работы до 11 января 2019 года. К 1 сентября 2018 года он потребовал ввести в эксплуатацию блок «А».