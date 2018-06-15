Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вопросы развития республики, в том числе инвестиционный климат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На встрече обсуждались текущие вопросы развития Чеченской Республики, включая тему инвестиционной привлекательности», – цитирует Пескова ТАСС.

Кроме этого, пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин лично поздравил Кадырова «и в его лице всех мусульман России с праздником Ураза-байрам».

Ранее Кадыров заявил, что отсутствие вопросов о Чечне во время «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным» говорит о стабильности и благополучии в республике.