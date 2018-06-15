В Китае прошел дождь из морских звезд и осьминогов

Падающие с неба морские существа засняты в Китае во время шторма.

Жители Китая опубликовали в Сети необычные фотографии морских обитателей, попавших на сушу после мощного шторма. Инцидент произошел в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает Daily Mail.

Китайские интернет-пользователи показали подписчикам снимки осьминогов и других морских существ.Они падали на лобовые стекла автомобилей и проезжую часть.

«На первый взгляд фото могут показаться невероятными, но морских животных действительно подняли из моря ветры торнадо. Из-за этого они вместе с водой были перенесены на расстояние сотен ярдов или даже миль от моря», – сообщает издание.

Напомним, в прошлом году в Мексике с неба в городе Тампико шел дождь из рыбы.