Предсказаны негативные последствия денежной политики развитых стран для России

Нормализация денежно-кредитной политики в развитых странах будет иметь негативные последствия для России и стран с развивающейся экономикой, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ее слова передает ТАСС.

Напомним, ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,75-2%. Вслед за США о повышении базовой процентной ставки объявило Управление денежного обращения Гонконга (HKMA). Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тесной экономической связи экономик Китая и США.

МВФ не исключил после 2020 года в экономике США начала рецессии, связанной с замедлением роста ВВП и ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).