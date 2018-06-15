МИД возмутился попыткой Deutsche Welle заработать на оскорблениях в адрес России

МИД России направит официальный запрос немецкому изданию Deutsche Welle из-за платного продвижения оскорбительных материалов о России, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что недавно в соцсетях были распространены скриншоты из аккаунта Deutsche Welle в Twitter, где ссылки на негативные материалы о России помечены как реклама, передает ТАСС.

«То есть за деньги продвигается оценочное мнение, абсолютно, извините меня, бредовое и оскорбительное в отношении России. И речь идет о СМИ ФРГ, которое поддерживается государством (...). Но ведь именно Россия обвиняется в том, что ее СМИ за деньги продвигают некую политическую рекламу, а на основе этого устраивается огромное политическое шоу», – отметила Захарова.

В связи с этим МИД обратился «к компании Deutsche Welle с просьбой подтвердить или опровергнуть, что такие оскорбительные материалы продвигаются ими за деньги».

Однако в немецком издании не ответили российской стороне, «взяли временную паузу».

«Сегодня направим им и официальный запрос», – сказала дипломат, добавив, что «было бы неплохо» получить объяснение этой ситуации и от Twitter.

Также Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Джорджа Сороса о наличии некой тесной связи между российскими властями и итальянской правой партией «Лига» является фальшивкой, нацеленной на подрыв дружественных отношений между Россией и Италией.

Она отметила, что имя Сороса «давно ассоциируется с международными скандалами и провокациями», и его слова о России и партии «Лига» являлись, вероятно, желанием развить миф о «длинной руке» Москвы, а заодно «бросить тень на сформированное в Италии по итогам парламентских выборов (...) новое коалиционное правительство».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «всем хорошо известно, что и в России, и в Италии давно сложился общенациональный консенсус относительно важности и приоритетности развития российско-итальянского сотрудничества».

«Объективную заинтересованность в нем демонстрируют представители самых широких деловых и общественных кругов обеих стран. Именно этой объективной реальностью Москва и далее будет руководствоваться в выстраивании двустороннего диалога с Римом», – сказала она.

Коснувшись просьб ряда СМИ прокомментировать приведение к присяге в Италии нового коалиционного правительства, Захарова указала, что «Россия традиционно рассматривает события в политической жизни других стран исключительно как внутреннее дело этих государств и считает, что давать какие-либо оценочные комментарии на этот счет просто неприемлемо».

Она напомнила также, что президент России Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте с вступлением в должность председателя Совета министров Итальянской Республики, а глава МИД России Сергей Лавров «направил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии (Энцо Моаверо-Миланези), в которой выразил надежду на продолжение совместных усилий по укреплению многопланового российско-итальянского сотрудничества, поиску взаимоприемлемых решений актуальных международных проблем».

Напомним, американский миллиардер Джордж Сорос заявил о пагубности появления «друзей Путина» в новом правительстве Италии, а также о том, что партия «Лига» якобы получает финансирование из Москвы.