Посольство США прокомментировало фразу Трампа о русском Крыме

В посольстве США в России заявили, что позиция Вашингтона по статусу Крыма остается неизменной.

«Как мы уже говорили много раз: Крым – это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль за полуостровом», – заявил пресс-секретарь посольства, передает «Интерфакс».

Так собеседник агентства ответил на вопрос, можно ли считать, что позиция США по статусу Крыма в связи с этими сообщениями изменилась.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала опровергать сообщения о том, что Трамп на недавнем саммите Группы семи в Канаде назвал Крым российским, сославшись на неосведомленность по поводу «частных переговоров» американского лидера.

В четверг в американских СМИ появились сообщения о том, что Трамп заявил лидерам G7 о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.