Американцы объяснили, почему Су-35 может сбить F-22

Американский журналист заявил, что у истребителя F-22 есть несколько слабых мест, поэтому в первом же бою его может сбить российский Су-35.

Журналист The National Interest Дэвид Арчибальд раскритиковал истребитель F-22, заявив, что его легко может сбить российский Су-35.

По его словам, слабые места истребителя в электронной «начинке»: у него нет инфракрасных систем поиска и сопровождения, которые позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей. Нет у истребителя и радиолокационных станций бокового обзора, без которых он не может отслеживать перемещение ракет противника, не двигаясь по прямой к его самолету. Дело в том, что «в январе 1989 года ВВС США установили ограничение на стоимость бортового радиоэлектронного оборудования F-22 в размере 9 млн долларов за один самолет в производстве», – пишет Арчибальд.

Хотя авионика по планам команды, работавшей над разработкой проекта, должна была стоить порядка 16 млн долларов.

«А 27 лет спустя на главном сопернике F-22, российском Су-35 появились инфракрасные поисково-трековые и щековые радары», – отмечает журналист, делая вывод, что Су-35 сможет сбить F-22

Американские ВВС в разное время заключали контракты по разработке и усовершенствованию истребителя с компаниями Lockheed, и Northrop, которые и приняли оптимальное, с точки зрения соотношения цены и качества, решение о том, что необходимо убрать из F-22, чтобы уложиться в бюджет.