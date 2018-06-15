Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России поблагодарил китайского лидера за гостеприимство, оказанное в ходе недавнего государственного визита в КНР, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества. С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Со своей стороны Си Цзиньпин поздравил Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи российской сборной.

Также были затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

В четверг Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом получил личное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.