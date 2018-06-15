Москва выступила за отмену односторонних санкций в отношении КНДР

Россия призывает к скорейшей отмене всех односторонних санкций в отношении КНДР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Выступаем за скорейшую отмену всех подобных односторонних рестрикций, в особенности так называемых вторичных санкций экстерриториального действия», – передает ТАСС слова Захаровой.

Официальный представитель МИД заявила также, что Москва выступает за модификацию санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР, так как это является важным элементом в процессе нормализации обстановки в регионе.

Кроме того, «в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учетом динамики ситуации», подчеркнула дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на правах председателя Совета Безопасности всемирной организации призвал СБ задуматься о смягчении санкций против КНД после саммита с участием лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре.