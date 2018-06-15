Испытатель опровергла мифы о полете Терешковой

Полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой проходил спокойно, вопреки распространенному мнению, заявила заслуженный испытатель космической техники Таисия Когутенко.

Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года и пробыла там трое суток. Она пользовалась позывным «Чайка». Считается, что корабль готовили в спешке, и ей пришлось уже в полете устранять технические неполадки, передает РИА «Новости».

По словам Когутенко, из записей в журнале, которые начались за два часа до старта, следует, что никаких вопросов по поводу неисправностей в системах и оборудовании корабля Терешкова не задавала. «Напротив, на 19-м витке, в момент связи с корреспондентом газеты «Комсомольская правда», она сказала, что наш корабль – лучший в мире», – отметила Когутенко.

На Земле в вахтенный журнал полета записывалось все происходящее. Документы, говорит Когутенко, свидетельствуют, что то, что сейчас выдается за нештатные ситуации, – это тестирование ручной системы ориентации корабля «Восток», которое предполагалось программой полета. Терешкова должна была провести его на втором и 38-м витках, но у нее получилось это сделать только на 47-м витке.

Как отмечает эксперт, после 48-го витка в положенное время и без замечаний включился автоматический цикл спуска космического аппарата с орбиты. В записях вахтенного и бортового журналов нет упоминаний о нештатных ситуациях.

По ее словам, полет корабля контролировался программно-временным устройством, внести в него правки было невозможно ни с Земли, ни с борта корабля. «Видеть ничего относящегося к программе спуска на приборной доске пульта пилота невозможно, так как там этого просто нет. Транспарант «Спуск 1» загорается, только когда включается штатный цикл спуска по командной радиолинии – это и увидела Терешкова на 49-м витке полета, когда его включили», – сказала Когутенко.

Впрочем, с подготовкой полета действительно спешили. «Да, существовало соревнование с Америкой, были жесткие сроки, но никогда с дефектами или недоработанные корабли не запускались в космос», – пояснила она и добавила, что перед запуском проводилось множество испытаний.

Отмечается, что Терешкова во время выступления в Госдуме в четверг рассказала, что во время полета у нее произошла нештатная ситуация – она увидела, что тормозная двигательная установка сориентирована не в нужном направлении. Она доложила об этом на Землю, через некоторое время ей прислали новые данные, что и позволило благополучно вернуться на Землю.